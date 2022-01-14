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Вдова Задорнова впервые назвала возможную причину появления у него опухоли мозга

Опухоль мозга у Михаила Задорнова могла развиться из-за травмы головы

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Globallookpress.com

Вдова писателя-сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека» впервые назвала возможную причину появления у него опухоли мозга, приведшей к смерти артиста в 2017 году.

По словам Бомбиной, придерживавшийся здорового образа жизни Задорнов неожиданно почувствовал себя плохо. Причиной возникновения опухоли, считает Елена, могла стать полученная в 2006 году травма — Задорнов сильно ударился головой на горнолыжном курорте. «Мы поехали кататься на горных лыжах в Швейцарию вместе с Максимом Галкиным. Михаил — гонщик по натуре. Он был рад, что с нами едет Галкин. Он отказался надевать защитный шлем и экипировку», — вспоминает она.

Упавшего Задорнова к жене привел инструктор, на голове у него была большая гематома. При этом, отмечает Бомбина, не обязательно виноват именно ушиб. «Хворостовский и Фриске не получали травм головы, но тоже заболели», — сказала она. Как отмечает kp.ru, травма у скончавшейся от рака мозга Жанны Фриске все-таки была — однажды в ее квартиру проникли грабители и ударили певицу по голове.

Ранее сообщалось, что актриса Марина Орлова, которую называли музой Михаила Задорнова, вышла замуж за актера Георгия Кирьянова.

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