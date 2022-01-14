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Канье Уэст избил фаната в Лос-Анджелесе

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Evan Vucci/AP

Американский рэпер Канье Уэст избил фаната, который попросил автограф и начал фотографировать артиста. Инцидент произошел ночью в Лос-Анджелесе пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщает Mash, музыканту не понравилось, что поклонник начал его фотографировать. Канье сначала толкнул, а потом ударил мужчину по голове и шее. Пострадавший после инцидента лежал на асфальте.

Двоюродная сестра артиста пыталась его успокоить, но взбесившийся рэпер начал кричать на своего родственника.

«Почему он сделал это? Что с ним не так?», — удивляется очевидец произошедшего.

Полиция проводит расследование инцидента, Уэсту может грозить до 6 месяцев тюрьмы.

11 января издание Billboard со ссылкой на доверенное лицо и стратегического советника Канье Уэста Амира Судана сообщило о планах рэпера посетить Россию. По его словам, визит должен состояться весной или летом 2022 года, в рамках поездки музыкант собирается встретиться с президентом Владимиром Путиным, провести «Воскресную службу». «Газета.Ru» рассказывает, что об этом известно на данный момент.

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