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CNN и HBO выпустят фильм про Навального

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Reuters

CNN Films и HBO Max выпустят документальный фильм про Алексея Навального, сообщает The Hoollywood Reporter.

Режиссером картины назначен канадский режиссер-документалист Дэниел Роэр, известный по фильму «Когда мы были братьями» про музыканта Робби Робертсона. В Северной Америке новую ленту под названием «Навальный» будет транслировать канал CNN, права на стриминговое вещание получат HBO Max и CNN+.

Из описания фильма следует, что лента посвящена событиям августа 2020 года, когда Алексей Навальный был госпитализирован в Омске. На данный момент дата премьеры не сообщается.

В 2020 году году самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, из аэропорта его доставили в больницу. Врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ.

Впоследствии Навального перевезли в Германию, где медики заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», однако соответствующих доказательств российской стороне предоставлено не было. Москва обвинения Запада в причастности к отравлению Навального отвергает. Российские власти придерживаются позиции, что страны Запада используют ситуацию с Навальным в качестве повода для санкционного и иного давления на Москву.

В настоящее время Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Дважды условно осужденный, он был объявлен в России в розыск за неоднократные нарушения условий отбывания наказания. Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

В конце декабря 2021 года Навального сняли с учета как склонного к побегу.

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