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Оружейница фильма «Раст» подала в суд на поставщика реквизита

Ханна Гутьеррес-Рид считает, что к трагедии на съемках «Раста» привела ошибка поставщика

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Jim Weber/thenewmexican/Twitter

Оружейница фильма «Раст», на съемках которого голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, подала в суд штата Нью-Мексико (США) на поставщика реквизита, сообщает New York Times.

Ханна Гутьеррес-Рид указала на то, что поставщик Сет Кенни и его фирма PDQ Arm & Prop якобы предоставили ящики с боеприпасами, в которых были и холостые, и боевые патроны, однако должны были предоставить только холостые.

В результате 21 октября Болдуин во время репетиции выстрелил из пистолета, заряженного боевыми патронами, и Хатчинс погибла, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.

Гутьеррес-Рид потребовала компенсацию и рассмотрения дела в суде присяжных.

Ранее стало известно, как Болдуин сам выбрал пистолет, приведший к трагедии на съемках.

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