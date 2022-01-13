Экс-солистка Artik & Asti подписала контракт с Universal Music

Экс-солистка музыкального коллектива Artik & Asti Анна Дзюба стала артистом музыкального лейбла Universal Music. Об этом певица сообщила в Instagram.

«Сегодня я официально стала артистом Universal Music, я счастлива, что вокруг меня сейчас находятся люди, которые бесконечно верят в меня, вкладывают душу и максимум своих сил в мое творчество», — написала Дзюба.

Она также рассказала о переживаниях, связанных с уходом из коллектива Artik & Asti, в составе которого она выступала около 10 лет. Дзюба боялась, что ее не примут, забудут или что она окажется «не нужной». Однако певица призналась, что оставила эти пустые переживания позади. Она отметила, что сильно скучала по своим слушателям, и поблагодарила их за поддержку.

Ранее Дзюба впервые спела под новым творческим псевдонимом Anna Asti.