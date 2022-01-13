Госпитализирована режиссер Алла Сурикова

Режиссер Алла Сурикова экстренно госпитализирована в Москве с сильным воспалением, сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что врачей пришлось вызвать из-за кашля и высокой температуры. Проведенный тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Состояние Аллы Суриковой оценивают как средней степени тяжести.

Алла Сурикова — режиссер фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «Человек с бульвара Капуцинок», «Ищите женщину», автор идеи детского телевизионного журнала «Ералаш».

Ранее певица Наталья Штурм пожаловалась на то, что заразилась коронавирусом. По ее мнению, она подхватила новый штамм «омикрон». Заразить ее мог гость из США. «Заразилась от гражданина Америки. Мой знакомый прилетел из Майами. Сказал что привит Pfizer, иначе я бы не согласилась встретиться. Я тоже привита двухфазным «Спутником», поэтому маску сняла», — призналась она.