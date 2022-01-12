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Режиссер фильма «Глубже!» рассказал, каким ему запомнился актер Герилович

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Режиссер Михаил Сегал в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал о профессиональных качествах актера Алексея Гериловича, снявшегося в его фильме «Глубже!». 12 января в СМИ появилась информация, что 48-летний артист был найден мертвым в московской квартире.

«В моем фильме Алексей Герилович участвовал в эпизоде в течение одного дня, поэтому я не имел возможности с ним по-человечески познакомиться. Однако я с удовольствием для себя отметил его профессиональные качества, умение быстро понять и выполнить задачу. Могу сказать, что остался доволен этим сотрудничеством, пусть даже над одним маленьким эпизодом. И, естественно, я очень сожалею о случившемся», — заявил Сегал.

Причины смерти Гериловича на данный момент не раскрываются. Актер известен по ролям в проектах «Глухарь», «Закон каменных джунглей» и «Форс-мажор».

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