Никас Сафронов рассказал, что Куравлев хотел уйти в монастырь

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев хотел отречься от мира и уйти в монастырь после смерти жены Нины. Об этом сообщил «Известиям» друг семьи, художник Никас Сафронов.

Он рассказал, что узнал о таком желании актера, когда созванивался с ним примерно год назад.

«Мы так поговорили спокойно. Он сказал, что вообще в монастырь уходит. Потом я узнал, что он где-то в доме престарелых находится. В общем, при всем моем желании ему помочь, он как-то все время нейтрализовался», — поделился Сафронов.

Ранее сообщалось, что 6 января Леонида Куравлева экстренно госпитализировали с проблемами с дыханием. 85-летний Куравлев находится в реанимации. По словам сына актера Василия Куравлева, его отца доставили в больницу в Коммунарке с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

На этой неделе также стало известно, что актриса Елена Проклова находится в реанимации в московской больнице.