Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пассажир ворвался в кабину пилотов при посадке на борт 05:24
Садальский испугался за здоровье Малахова 05:16
На Курилах разместили «Бастионы» 04:58
Кучеров забросил две шайбы за 10 минут 04:58
Цена нефти марки Brent продолжает расти 04:56
В США прокомментировали вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана 04:49
Премьер-министр Сербии прокомментировала ситуацию вокруг Джоковича 04:45
Стало известно, как нашли одного из причастных к убийству киллера Александра... 04:45
Гейтс высказался о вероятности появления более заразного штамма коронавируса 04:28
В Канаде предложили ввести налог для антиваксеров 04:28

Никас Сафронов рассказал, что Куравлев хотел уйти в монастырь

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев хотел отречься от мира и уйти в монастырь после смерти жены Нины. Об этом сообщил «Известиям» друг семьи, художник Никас Сафронов.

Он рассказал, что узнал о таком желании актера, когда созванивался с ним примерно год назад.

«Мы так поговорили спокойно. Он сказал, что вообще в монастырь уходит. Потом я узнал, что он где-то в доме престарелых находится. В общем, при всем моем желании ему помочь, он как-то все время нейтрализовался», — поделился Сафронов.

Ранее сообщалось, что 6 января Леонида Куравлева экстренно госпитализировали с проблемами с дыханием. 85-летний Куравлев находится в реанимации. По словам сына актера Василия Куравлева, его отца доставили в больницу в Коммунарке с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

На этой неделе также стало известно, что актриса Елена Проклова находится в реанимации в московской больнице.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть