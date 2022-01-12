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У церемонии вручения «Оскара» впервые за три года будет ведущий

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Церемония вручения наград кинопремии «Оскар» впервые за три года пройдет с ведущим. Об этом пишет Variety.

Глава развлекательного подразделения телеканала ABC Крейг Эрвич подтвердил, что «Оскар» действительно вернется к ведущему, но он не уточнил, кто это может быть.

«Им мог бы стать и я», — сказал он и пообещал уже вскоре поделиться деталями по этому вопросу.

Американский телеведущий и комик Джимми Киммел был последним ведущим «Оскара», приняв участие в церемонии в 2017 и 2018 годах и получив в целом положительные отзывы.

Награждение проходило без ведущего с 2019 года после того, как комик Кевин Харт отказался от этой роли из-за скандала с обвинениями в гомофобии. Та церемония набрала хорошие рейтинги, и организаторы отказались от традиционного формата. Однако, церемония вручения 2021 года, отложенная из-за COVID-19, также без ведущего, потеряла более половины своей аудитории.

94-я по счету церемония вручения наград Американской академии киноискусств пройдет 27 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе, оглашение номинантов состоится 8 февраля.

Ранее в Лос-Анджелесе состоялась 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Мероприятие прошло в закрытом формате — без СМИ, звезд и гостей. Традиционной трансляции на телеканале NBC не было, как и видеотрансляции онлайн.

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