Netflix снимет ремейк боевика «Рейд»

Netflix снимет ремейк индонезийского боевика 2011 года «Рейд», снятого британским режиссером Гаретом Эвансом, сообщает издание Kinomania.ru.

Режиссером англоязычной картины станет Патрик Хьюз, снявший третьих «Неудержимых» и «Телохранителя киллера». При этом Гарет Эванс станет исполнительным продюсером кинокартины.

Фильм «Рейд» повествует об операции отряда спецназа Индонезии, в ходе которой бойцы должны были без шума захватить наркобарона в изолированном многоэтажном жилом комплексе. Однако операция пошла не по плану и превратилась в ожесточенное сражение.

Фильм был очень положительно принят критиками, отдельно отмечалась операторская работа, а также широкое применение элементов национального индонезийского боевого искусства «пенчак силат».

В 2014 году был снят второй фильм, который также был тепло принят критиками, хотя провалился в прокате. Гарет Эванс планировал снять третью часть, однако в 2016 году он заявил о приостановке работы над продолжением.