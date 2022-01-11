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Айза заявила, что Гуф не хотел от нее детей

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Блогер Айза Анохина заявила в stories, что ее бывший муж, рэпер Гуф (Алексей Долматов) никогда не хотел рождения их общего сына Сэма.

«Алеша никогда не хотел Сэма. Даже когда он родился. Да, я больше не звоню и не уговариваю его общаться с ребенком, оставив это на их волю», — высказалась Айза.

При этом блогер добавила, что не запрещает ребенку видеться с Гуфом. По ее словам, Долматов «уже не знает, кого винить в своем нежелании общаться с сыном». Айза рассказала, что рэпер постоянно занят, хотя их встрече не мешает ничего, кроме трезвости музыканта и желания увидеться.

«Сына он может видеть в любую минуту! Когда Сэм этого захочет, когда сам [Гуф — Газета.Ru] этого захочет и когда он будет трезвым», — пояснила Анохина.

Ранее Айза с сыном высмеяли свадьбу Гуфа.

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