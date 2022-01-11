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«Елки 8» уличили в плагиате постера

Норвежский фотограф нашел плагиат в постере восьмых «Елок»

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Stig Hvard Dirdal/Facebook

Норвежский фотограф Стиг Ховард Дирдал уличил создателей постера к российской новогодней комедии «Елки-8» в плагиате.

У себя в Facebook он показал свой снимок, сделанный в 2015 году, и похожий на него постер фильма.

И на фото, и на постере люди в зеленых костюмах со свечами в руках и другим новогодним декором выстраиваются в фигуру большой елки. «В очередной раз убеждаюсь в ценности своего творчества. Вчера состоялась норвежская премьера фильма «Елки 8». Есть некоторые общие черты и смешанные эмоции», — поделился он.

Ранее кинокритик Евгений «BadComedian» Баженов в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что решение крупнейших российских киносетей не брать в прокат фильм «Елки-8» может быть связано с грядущей премьерой блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой».

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