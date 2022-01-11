Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Новый «Человек-паук» стал самым кассовым фильмом Marvel в России 11:06
В Белоруссии запретили телеканал «Деда Мороза» 11:06
Проклова рассказала, что у нее «наилучший вариант инсульта» 11:06
В Латвии задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве... 11:02
РБК: Структуры Евтушенкова хотят купить банк «Хоум Кредит» 10:58
Лесун о спортивных санкциях: каждый чемпион заслуживает гимн в свою честь 10:57
Минобороны продолжит вывозить граждан России из Казахстана до полного выполнения... 10:55
Назван самый популярный автомобиль на «вторичке» в России 10:54
Гарик Харламов госпитализирован с высокой температурой 10:49
Бывшая жена Кокорина рассказала о реакции сына на отсутствие отца 10:48

Стали известны первые результаты вскрытия комика Боба Сагета

В крови внезапно скончавшегося комика Боба Сагета не нашли наркотики

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Richard Shotwell/AP

Стали известны первые результаты вскрытия внезапно скончавшегося комика Боба Сагета, сообщает People.

Как рассказал патологоанатом, в организме 65-летнего артиста не было найдено следов наркотиков, также вскрытие подтвердило, что смерть не носила криминальный характер. «Причины и обстоятельства смерти будут изучаться еще 10-12 недель. Приносим соболезнования семье мистера Сагета в это трудное время», — сказал Джошуа Стефани, главный патологоанатом округов Оранж и Осеола.

Сагета обнаружили в собственном номере сотрудники отеля Ritz-Carlton в Орландо. Причина смерти пока не установлена, однако детективы не обнаружили признаков насильственной смерти или употребления наркотиков.

Боб Сагет был известен по роли Дэнни Таннера в американском ситкоме «Полный дом» и в качестве ведущего телепередачи America's Funniest Home Videos («Самое смешное видео Америки»). С 2005 года он озвучивал Теда Мосби из будущего в сериале «Как я встретил вашу маму».

Ранее жена Боба Сагета прокомментировала внезапную смерть комика.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть