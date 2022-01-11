Стали известны первые результаты вскрытия комика Боба Сагета

Стали известны первые результаты вскрытия внезапно скончавшегося комика Боба Сагета, сообщает People.

Как рассказал патологоанатом, в организме 65-летнего артиста не было найдено следов наркотиков, также вскрытие подтвердило, что смерть не носила криминальный характер. «Причины и обстоятельства смерти будут изучаться еще 10-12 недель. Приносим соболезнования семье мистера Сагета в это трудное время», — сказал Джошуа Стефани, главный патологоанатом округов Оранж и Осеола.

Сагета обнаружили в собственном номере сотрудники отеля Ritz-Carlton в Орландо. Причина смерти пока не установлена, однако детективы не обнаружили признаков насильственной смерти или употребления наркотиков.

Боб Сагет был известен по роли Дэнни Таннера в американском ситкоме «Полный дом» и в качестве ведущего телепередачи America's Funniest Home Videos («Самое смешное видео Америки»). С 2005 года он озвучивал Теда Мосби из будущего в сериале «Как я встретил вашу маму».

Ранее жена Боба Сагета прокомментировала внезапную смерть комика.