Названа причина смерти 99-летней актрисы Бетти Уайт, передает TMZ.

Вскрытие показало, что за шесть дней до смерти Уайт перенесла инсульт. Смерть наступила в результате прекращения кровоснабжения части мозга, вызвавшего отмирание мозговой ткани.

17 января ей должно было исполниться сто лет.

Не уточняется, оставалась ли актриса после инсульта в сознании. При этом от хронических заболеваний она не страдала.

Уайт имела самую долгую карьеру среди женщин на телевидении — снялась в нескольких шоу за последние восемь десятилетий, начиная с 1939 года. Всего на счету актрисы порядка 115 ролей. Наибольшую известность ей принесла работа в сериале «Золотые девочки» (The Golden Girls, 1985-1992) о трех проживающих вместе в Майами женщинах средних лет.

Ранее агент высказался о причинах смерти Бетти Уайт.