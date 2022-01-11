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Селена Гомес раскрыла смысл одинаковых татуировок с Карой Делевинь

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Globallookpress.com

Актриса и певица Селена Гомес на Live with Kelly and Ryan рассказала о смысле парной татуировки с подругой Карой Делевинь.

Гомес рассказала ведущим, что считает Делевинь «одной из своих лучших подруг». Действительно, Гомес и Делевинь дружат уже несколько лет, начиная с того времени, когда они вместе снялись в клипе общей подруги Тейлор Свифт «Bad Blood».

«Это означает несколько разных вещей.. Она зовет меня «Бутон розы», так что это прозвище. И я всегда хотела розу, теперь она у меня есть», — рассказала она.

Во время беседы Гомес также рассказала, что у нее «множество» татуировок, связанных с людьми, которые оставили значительный след в ее жизни — например, с матерью, актрисой Мэнди Тифи, и близкой подругой, певицей Джули Майклз.

Ранее Кара Делевинь и Селена Гомес сделали одинаковые татуировки у звездного тату-мастера Bang Bang. Сыгравшие в сериале «Убийства в одном здании» подруги сфотографировались, обнажив новые рисунки на теле: Делевинь позировала топлес, а Гомес в топе с открытой спиной.

Татуировки выполнены в акварельном стиле и изображают розы, с которых капает вода. «Я до самого последнего момента не говорил им, что это мои первые акварельные татуировки», — признался он.

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