Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Сергеев выступил с заявлением после перехода в «Зенит» 19:42
В Швеции рассказали, будут ли вступать в НАТО 19:40
«Зенит» официально объявил о переходе игрока на позицию Дзюбы 19:37
Зеленского раскритиковали в первый рабочий день 2022 года 19:35
В минобороны Британии рассказали, чего боится Россия 19:31
Британка перенесла инсульт во сне 19:29
Буре прокомментировал назначение Ротенберга на пост тренера СКА 19:23
Глава генштаба Армении стал фигурантом дела о закупке некачественного вооружения 19:16
Вирусолог дал прогноз по новой волне COVID-19 в России 19:15
Биологи нашли у самок дельфинов клитор 19:00

Бывший муж Елены Прокловой подтвердил госпитализацию актрисы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
elproklova/Instagram

Бывший супруг актрисы Елены Прокловой Андрей Тришин подтвердил «Газете.Ru», что артистку госпитализировали с инсультом в Москве.

«Да. Госпитализирована сегодня утром», — сообщил Тришин в ответ на просьбу корреспондента издания подтвердить или опровергнуть информацию о том, что актриса попала в больницу с инсультом.

Ранее «Пятый канал» со ссылкой на собственный источник сообщил, что заслуженная артистка России госпитализирована с инсультом в Москве. По данным телеканала, она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. Проведенная магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга показала инсульт. По словам источника, 10 января Проклову перевели в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

В свою очередь, агент Прокловой Наталия Соболь заявила «Газете.Ru», что ей ничего не известно о госпитализации актрисы.
«Я ничего не знаю про Елену Игоревну», — сказала она.

По словам партнера актрисы по антрепризе «Why not» Ивана Николаева, которые приводит «Комсомольская правда», Проклова до инсульта «чувствовала себя нормально».

Проклова развелась со своим третьим мужем, бизнесменом Андреем Тришиным в 2015 году после 30 лет брака, у них есть общая дочь. Однако, как сообщала актриса в одном из интервью, после развода они продолжают жить вместе в одном доме в Подмосковье. Кроме того, они вместе строят новый дом в Сочи. По словам актрисы, она сохранила с Тришиным хорошие отношения, несмотря на то, что была инициатором расставания.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть