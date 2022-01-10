Бывший муж Елены Прокловой подтвердил госпитализацию актрисы

Бывший супруг актрисы Елены Прокловой Андрей Тришин подтвердил «Газете.Ru», что артистку госпитализировали с инсультом в Москве.

«Да. Госпитализирована сегодня утром», — сообщил Тришин в ответ на просьбу корреспондента издания подтвердить или опровергнуть информацию о том, что актриса попала в больницу с инсультом.

Ранее «Пятый канал» со ссылкой на собственный источник сообщил, что заслуженная артистка России госпитализирована с инсультом в Москве. По данным телеканала, она попала в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением. Проведенная магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга показала инсульт. По словам источника, 10 января Проклову перевели в реанимацию в состоянии средней степени тяжести.

В свою очередь, агент Прокловой Наталия Соболь заявила «Газете.Ru», что ей ничего не известно о госпитализации актрисы.

«Я ничего не знаю про Елену Игоревну», — сказала она.

По словам партнера актрисы по антрепризе «Why not» Ивана Николаева, которые приводит «Комсомольская правда», Проклова до инсульта «чувствовала себя нормально».

Проклова развелась со своим третьим мужем, бизнесменом Андреем Тришиным в 2015 году после 30 лет брака, у них есть общая дочь. Однако, как сообщала актриса в одном из интервью, после развода они продолжают жить вместе в одном доме в Подмосковье. Кроме того, они вместе строят новый дом в Сочи. По словам актрисы, она сохранила с Тришиным хорошие отношения, несмотря на то, что была инициатором расставания.