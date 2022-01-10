Умер сооснователь «Вудстока» Майкл Лэнг

Сооснователь и организатор музыкального фестиваля «Вудсток» 1969 года Майкл Лэнг скончался на 78-м году жизни, передает The Sun.

Он умер в онкологическом центре имени Слоуна в Нью-Йорке после борьбы с редкой формой неходжкинской лимфомы, уточнил представитель семьи Лэнга Майкл Паньотта.

Организацией концертов Лэнг занялся в конце 1960-х. Его первым крупным мероприятием стал «Поп-фестиваль в Майами» в 1968 году, лайн-ап включал Джимми Хендрикса и Фрэнка Заппу.

В 1969 году вместе с Джоном Робертсом, Джоэлом Розенманом и Арти Корнфельдом он провел «Вудсток» — музыкальный фестиваль, на сцене которого выступило множество звезд и который посетили сотни тысяч людей.

Фестиваль прошел не без сложностей: дороги к месту его проведения на одной из ферм городка в сельской местности Бетел были заставлены брошенными машинами, на площадке активно принимали запрещенные вещества, ситуация осложнялась плохими погодными условиями. Это не помешало «Вудстоку» стать одним из важнейших культурных событий 1960-х в США.

Лэнг хотел провести юбилейный фестиваль в 2019 году, однако отсутствие спонсорской помощи помешало ему. У него остались жена Тамара, сыновья Гарри и Ласло, дочери Лэри-Энн, Шала и Молли.