В США скончался комик Боб Сагет

На 66-м году жизни скончался американский комик и актер Боб Сагет, сообщили в офисе шерифа округа Ориндж в штате Флорида.

Мужчину обнаружили в собственном номере сотрудники отеля Ritz-Carlton в Орландо. Его опознали. Причина смерти пока не установлена.

«Детективы не обнаружили признаков насильственной смерти или употребления наркотиков», — отметили в офисе шерифа.

Боб Сагет был известен по роли Дэнни Таннера в американском ситкоме «Полный дом» и в качестве ведущего телепередачи America's Funniest Home Videos («Самое смешное видео Америки»). С 2005 года он озвучивал Теда Мосби из будущего в сериале «Как я встретил вашу маму».

Ранее на 95-м году жизни скончался первый темнокожий обладатель «Оскара» Сидни Пуатье.