Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения

В КНР землетрясение привело к обрушению участка Великой Китайской стены. Об этом пишет Global Times.

Как сообщается, подземные толчки магнитудой 6,9 баллов произошли в провинции Цинхай, которая находится на северо-западе страны. Эпицентр был расположен в 114 км от места обрушения.

По информации издания, землетрясение случилось в малонаселенной местности, но подземные толчки ощущались в нескольких крупных городах.

В результате происшествия пострадали девять человек. Информация о погибших не поступала.

На месте уже проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Ранее президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены. Соответствующее заявление было сделано на встрече главы государства с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области.