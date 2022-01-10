Вокалист Depeche Mode рассказал, как и почему перешел в православие

Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан рассказал в беседе с «Известиями», как и почему он перешел в греческое православие.
По словам певца, решение о переходе было не совсем его собственным.
«Я женился на греческой девушке. А для того чтобы нам можно было венчаться, я принял греческое православие. Церемонию проводил священник», — заявил он.
Музыкант отметил, что она прошла по всем правилам.
Также он признался, что любит посещать православные храмы.
«Но не культа церковного ради, я не столь религиозен сегодня», — добавил Гаан.
Ранее стало известно, что французский актер Жерар Депардье принял православие. Церемония крещения была проведена в парижском соборе Александра Невского. К этому решению, как сообщал артист, его подтолкнула любовь к православной литургии, а также связь с православным духовенством. Своим духовником он считает священника Тихона Шевкунова.