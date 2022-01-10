3 шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 04.01—10.01

Мы в «Газете.Ru» любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем (максимально коротко), какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

«Декстер: Новая кровь» — мини-сериал

Продолжение культового шоу про маньяка, который убивает других маньяков.

Где смотреть: «Амедиатека»

«Мэр Кингстауна» — 1 сезон

Криминальная драма с Джереми Реннером о влиятельном семействе из городка, где процветает тюремный бизнес.

Где смотреть: Paramount+

«Сшиватель» — 1 сезон

Детективный триллер про убийство шести человек, из чьих тел кто-то сшил гротескную «куклу», а затем стал водить за нос полицию.

Где смотреть: «Кинопоиск»