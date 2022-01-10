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Умерла певица и телеведущая Ирина Смольская

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На 52-м году жизни умерла белорусская телеведущая и певица Ирина Смольская. Об этом сообщает телеканал СТВ.

О причинах смерти не сообщается.

Смольская родилась в Минске. Была участницей ансамбля «Аленки» и коллектива «Ровесник». Ее работа на телевидении началась в 90-х. В 1992 году она прошла отбор и стала работать в качестве диктора. Вела в прямом эфире БТ информационный выпуск «Рэха дня». Затем стала ведущей программ «Добрай ранiцы, Беларусь», «Песню бярыце з сабою» и «Вiншуем Вас!». Позднее стала ведущей концертов в оркестре Михаила Финберга.

С середины нулевых годов работала на СТВ, где вела программы «Афиша», «Хит-момент» и «Минщина». Также выступала как певица.

Ранее сообщалось о смерти автора «Песенки крокодила Гены» поэта Александра Тимофеевского.

Александр Тимофеевский родился в Москве в 1933 году. В 1958 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В 1950-х был редактором на киностудии «Таджикфильм», в 1963 году перешел на работу в «Союзмультфильм», где проработал 20 лет, создавая сценарии и песни. Одной из самых популярных песен поэта стала «Песенка крокодила Гены» из мультфильма «Чебурашка», музыку к которой написал Владимир Шаинский.

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