В Казахстане нашли ранее считавшегося пропавшим российского актера Илью Глинникова

Российский актер Илья Глинников найден, он цел и невредим. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент по ЧС города Алма-Аты.

Все эти дни артист находился в лагере в горах Алма-Аты. Утром, 9 января, Глинникова вместе с другими туристами доставили в высокогорный спортивный комплекс Медео, а оттуда в аэропорт. В скором времени актер вернется в Россию.

Ранее СМИ сообщали, что актер отправился в Казахстан покорять пик Талгар и родственники не могут выйти с ним на связь. Генеральное консульство России в Алма-Ате заявило, что информация о пропаже российского актера Ильи Глинникова в Казахстане к ним не поступала.

В Алма-Ате несколько дней продолжаются беспорядки. Бунтовщикам удалось захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

9 января в Казахстане начался новый этап контртеррористической операции. В общей сложности под контролем находятся 13 блокпостов.