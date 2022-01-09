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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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Звезда «Интернов» Илья Глинников перестал выходить на связь в ходе экспедиции в Казахастане

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Родственники не могут связаться с актером Ильей Глинниковым, который отправился покорять пик Талгар в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, звезда «Интернов» уехал в Казахстан до Нового года, и на днях вместе с группой туристов отправился к пику Талгар.

Последний раз с ним выходили на связь 3 января. Актер позвонил матери и сообщил, что у их группы достаточно еды. Уже на следующий день связь оборвалась.

Ранее сообщалось, что в Казахстане был задержан блогер Антон Лядов, автор Youtube-проекта «The Люди», который якобы отправился снимать репортаж про протесты.

Однако впоследствии он опроверг эти сообщения, заявив, что на самом деле был задержан корреспондент его команды. При этом он уточнил, что находится не в Казахстане.

2 января в стране начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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