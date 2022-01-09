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Болдуин опроверг заявления о том, что он не соблюдает требования следствия

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CBS New York

Актер Алек Болдуин опубликовал в Instagram видео, в котором опроверг заявления о том, что он якобы не соблюдает требования следствия по делу о стрельбе на съемках фильма «Раст» в октябре 2021 года.

«Любое предположение о том, что я не выполняю просьбы, приказы, требования следствия или ордера на обыск, это чушь собачья», — заявил актер.

Он объяснил, что расследование — «это процесс», и правоохранители должны сделать запрос в тот штат, где он проживает, чтобы получить доступ к данным его телефона.

«Они не могут просто залезть в ваш телефон и взять ваши фотографии, или любовные письма жене, или что у вас есть», — пояснил Болдуин.

Актер подчеркнул, что готов полностью подчиниться требования следствия. По его словам, лучший способ почтить память погибшей на съемочной площадке оператора Галины Хатчинс — выяснить всю правду о случившемся.

Ранее он назвал смерть Хатчинс худшим, что случилось с ним в жизни, и выразил надежду на тщательное расследование. Болдуин также заявил, что «никто не хочет правды больше, чем он».

21 октября стало известно, что на съемочной площадке фильма «Раст» Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Врачи не смогли спасти оператора. Соузу впоследствии выписали из больницы.

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