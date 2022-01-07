Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Участники беспорядков в Казахстане утверждают, что их держали на энергетиках 18:00
Российская биатлонистка забыла пробежать штрафной круг на Кубке мира 17:53
В Евросоюзе заявили о готовности помочь урегулировать кризис в Казахстане 17:49
Появилось видео атаки на СИЗО в казахстанском Талдыкоргане 17:47
Президент «Реала» хочет, чтобы Холанд перешел в «Барселону» 17:44
Вышедший из больницы Запашный поделился мечтой забыть о масках 17:44
В одном из дворов Алма-Аты раздались три взрыва 17:37
Шевченко высказался о возможной работе с Миранчуком в «Дженоа» 17:32
В антитеррорристической структуре ШОС заявили о готовности оказать помощь... 17:31
В Одесской области военный погиб во время празднования Нового Года 17:30

Наргиз Закирова отрастила волосы

Певица Наргиз Закирова сменила бритую голову на короткую стрижку

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
nargizzakirova_official/Instagram

Певица Наргиз Закирова в Instagram продемонстрировала новый образ.

Артистка, которую раньше узнавали по бритой и зататуированной голове, отрастила волосы, обесцветила их и сделала короткую стрижку в стиле блогера Дани Милохина.

Фото сделано в любимой репетиционной студии Наргиз. «Вот уже девятый год я и моя команда #nargizband собираемся, чтобы вершить музыку. Лично для меня это место является культовым. Именно здесь произошло мое глобальное переосмысление ценностей и взглядов на привычные, казалось бы, вещи. Не стану углубляться», — подписала кадр певица.

Ранее сообщалось, что артистка Елена Степаненко сменила образ для одного из праздничных телешоу, снятых для трансляции в новогоднюю ночь. Кадры со Степаненко появились со съемок голубого огонька. В одном из них она показалась с элегантной прической и в блестящем нежно-голубом платье. Известно, что после развода с комиком Евгением Петросяном его бывшая жена преобразилась: похудела и полностью сменила имидж.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть