Наргиз Закирова отрастила волосы

Певица Наргиз Закирова в Instagram продемонстрировала новый образ.

Артистка, которую раньше узнавали по бритой и зататуированной голове, отрастила волосы, обесцветила их и сделала короткую стрижку в стиле блогера Дани Милохина.

Фото сделано в любимой репетиционной студии Наргиз. «Вот уже девятый год я и моя команда #nargizband собираемся, чтобы вершить музыку. Лично для меня это место является культовым. Именно здесь произошло мое глобальное переосмысление ценностей и взглядов на привычные, казалось бы, вещи. Не стану углубляться», — подписала кадр певица.

Ранее сообщалось, что артистка Елена Степаненко сменила образ для одного из праздничных телешоу, снятых для трансляции в новогоднюю ночь. Кадры со Степаненко появились со съемок голубого огонька. В одном из них она показалась с элегантной прической и в блестящем нежно-голубом платье. Известно, что после развода с комиком Евгением Петросяном его бывшая жена преобразилась: похудела и полностью сменила имидж.