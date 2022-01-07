Выбрана актриса на роль Одри Хепберн

Компания Apple объявила о съемках байопика об актрисе Одри Хепберн, пишет Deadline.

Режиссерское кресло проекта займет Лука Гуаданьино («Зови меня своим именем»), главную роль сыграет дважды номинантка на «Оскар» Руни Мара.

Кроме того, Руни Мара будет продюсировать картину о звезде «Завтрака у Тиффани».

Другие детали касательно будущего фильма пока не раскрываются. Какой период жизни актрисы затронет сценарий, неизвестно.

Известно, что в настоящее время готовится и другой проект о Хепберн — итальянская компания Wildside намерена снять сериал об актрисе. Одним из авторов идеи сериала выступил сын звезды Лука Дотти, с ним над сценарием работает журналист Лудиджи Спинола — соавтор Дотти по биографии актрисы в форме сборника рецептов «Одри дома».

Одри Хепберн скончалась в 1993 году в возрасте 63 лет. Известность ей также принесли роли в фильмах «Сабрина», «Забавная мордашка», «Римские каникулы».

Ранее сообщалось, что Руни Мара стала одной из американских звезд, попросивших президента США Джо Байдена помиловать индеек на День благодарения.