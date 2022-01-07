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Семья не может похоронить убитого рэпера Drakeo the Ruler

Родным зарезанного рэпера Drakeo the Ruler не хватает денег на похороны

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drakeotheruler/Instagram

Родственники убитого рэпера Drakeo the Ruler не могут позволить себе похороны и просят суд предоставить доступ к счетам музыканта, передает TMZ.

По словам матери рэпера, похороны обойдутся в $52 тыс., которые ей хотелось бы взять из состояния рэпера, достигающего как минимум $2 млн. «Я хочу устроить достойные, стильные, красивые похороны», — говорит она. Деньги, добавляет женщина, нужны ей как можно скорее, поскольку дату прощания трудно зарезервировать из-за увеличения количества смертей, вызванных коронавирусной инфекцией.

Drakeo the Ruler (настоящее имя Дэррелл Колдуэлл) был смертельно ранен в шею в декабре 2021 года за кулисами фестиваля Once Upon A Time в Лос-Анджелесе. Выступления других известных хип-хоп исполнителей (Snoop Dogg, Ice Cube, The Game, 50 Cent и YG) на мероприятии были отменены.

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