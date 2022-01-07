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Сын Пабло Эскобара нашел 28 ошибок в сериале «Нарко»

Хуан Пабло Эскобар рассказал, как Netflix отправил его в бан в Instagram

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AP

Сын легендарного колумбийского наркобарона Пабло Эскобар прокомментировал правдивость сериала «Нарко». Об этом пишет kp.ru

Наследник наркобарона сообщил, что, когда писал свою вторую книгу, то предложил своему редактору включить туда главу про этот сериал и другие фильмы об отце. Но получил ответ, что это не очень важно.

Себастьян Маррокин (настоящее имя — Хуан Пабло Эскобар) добавил, что, когда вышел второй сезон популярного проекта «Нарко», он нашел кучу ошибок и в нем и в первом сезоне.

«Всего было 28 ошибок. Даже читатели стали мне помогать и присылать ошибки. В пятницу опубликовал эту статью, к понедельнику ее прочитали более 3 миллионов человек. Даже в Индии писали об этом», — рассказал журналистам колумбиец.

Он заверил, что хотел объяснить зрителям, что им преподносят неправду об Пабло Эскобаре. Сын заметил, что не против того, чтоб рассказывали историю его отца.

«Но делайте это правильно. Прочитайте материалы, изучите историю, донесите правильную мысль. Взрывы, убийства, похищения людей, коррупция? Таких случаев были тысячи. Даже выдумывать ничего не надо», — призвал деятелей киноиндустрии колумбиец.

Себастьян Маррокин добавил, что Netflix не консультировался с ним, когда снимал сериал. Он сообщил, что, когда узнал, что проект будут снимать, предложил им полный доступ к архивам, где были собраны свыше 30 тыс. фотографий легендарного наркобарона, включая карточки с семейных вечеринок, политических мероприятий и других знаковых событиях в его жизни; сотни писем и документации.

Маррокин получил ответ: что без него все знают и отправила в бан в Instagram.

Ранее сообщалось, что суд в США признал «кокаиновых бегемотов» Пабло Эскобара «людьми».

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