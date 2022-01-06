Актер фильма «Кин-дза-дза» Михаил Бычков умер в новогоднюю ночь

Актер Михаил Бычков умер на 72-м году жизни, пишет kp.ru со ссылкой на сына покойного.

По словам мужчины, 31 декабря родители пришли в гости к сыну праздновать Новый год — они живут в соседних подъездах. После встречи праздника супруги пошли домой и легли спать. Михаил Бычков не проснулся, его тело обнаружила супруга Ольга Николаевна, вызвавшая на место скорую помощь и оперативные службы. «Медики установили естественную причину смерти. Почивший умер во сне», — рассказали в правоохранительных органах.

Михаил Бычков сыграл в нескольких спектаклях в Театре на Малой Бронной, фильмах «Кин-дза-дза!», «Покровские ворота», «12 стульев», «Борис Годунов» и т.д. Всего он снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях, в 3 операх и 2 балетах.

У Михаила Бычкова остались жена, в браке с которой он прожил больше 40 лет, двое сыновей и четыре внучки.