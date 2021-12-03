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Украинские депутаты рассказали о падении доходов после прихода в политику

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутаты Верховной Рады признались изданию «Страна.UA», что обеднели, занявшись политикой. Видео с парламентариями опубликовано на странице издания в Facebook.

Депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура сказал, что, избравшись в Раду лишился значительной части дохода. Раньше по его словам он занимался бизнесом и юридической практикой — «получал за один час гонорар 400 долларов». А сейчас вынужден жить на фиксированную зарплату.

Председатель партии Давид Арахамия заявил, то ухудшение его благосостояния видно по декларации.

Его однопартиец Виталий Безгин признася, что в настоящее время живет на накопления.

«Объективно, я живу по большей части на накопления. И я честно говорю, что зарплаты, которая есть, учитывая депутатскую деятельность, ее не хватает», — поделился он.

Ранее украинский парламент принял во втором чтении законопроект об олигархах, разработанный президентом страны Владимиром Зеленским.

Документ называется «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». В нем предлагается считать олигархами тех, кто имеет значительное влияние в экономической и политической сферах, а также контролирует медийное пространство.

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