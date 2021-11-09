Пересильд рассказала, как Учитель пытался отговорить ее от полета в космос

Актриса Юлия Пересильд в интервью на YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» рассказала, что ее бывший возлюбленный и отец двух ее дочерей, режиссер Алексей Учитель пытался отговорить ее от полета в космос.

По ее словам, эти уговоры выглядели странно, так как они с Алексеем уже давно не являются парой и потому Юлия не понимала, почему должна прислушиваться к его мнению. При этом актриса подчеркнула, что поддерживает с отцом своих детей теплые дружеские отношения.

«Мы люди, которые уже достаточное количество лет не вместе. Ругаться как кто? Мы ругались раньше, когда был повод. Мы очень дружим, у нас очень хорошие отношения. У каждого уже своя история. У нас прекрасные дети. Кто меня мог отговорить? По какой причине? И главное, по какому праву? Не очень понимаю», — сказала она.

Утром 17 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма на МКС. Вместе с космонавтом Олегом Новицким они приземлились в Казахстане на корабле «Союз МС-18».