Кехман отменил еще один спектакль во МХАТе

Новый генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман отменил еще один спектакль — «Школа злословия», сообщает «Папарацци».

По информации портала, постановку отменили на неопределенный срок из-за низких продаж билетов, при этом спектакль пока остался в репертуаре театра.

Ранее стало известно, что театр незадолго до показа отменил запланированный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений. Позже СМИ сообщили, что якобы за два спектакля Бузовой обещали 446 тыс рублей, а сама артистка жаловалась, что с ней не выходят на связь представители театра, и она намерена разбираться с конфликтом с помощью своего адвоката.

Кехман позднее, отвечая на претензии Бузовой, заявил, что театр не должен ей ни копейки.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» состоялась 11 июня. Речь в нем идет о молодости Иосифа Джугашвили (Сталина). Ольга Бузова играла роль певицы Бэллы Шанталь.