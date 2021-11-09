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Гусман посмеялся над Ургантом на Первом канале

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Режиссер и постоянный член жюри Клуба веселых и находчивых (КВН) Юлий Гусман на шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил над ведущим Иваном Ургантом.

Во время эфира Ургант встал за трибуну, похожую на трибуну руководителя КВН Александра Маслякова — постоянного ведущего проекта с 1964 года. «Надо сказать, что за такой трибуной ты бы не выстоял 60 лет, как Саша. Это невероятно. И главное — он выглядит намного моложе тебя, Ваня», — посмеялся Гусман.

Ранее Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» в шуточной форме предложил Ольге Бузовой создать «МХАТ-2». До этого МХАТ им. Горького бессрочно снял с показа постановку «Чудесный грузин» с участием Бузовой. Он также продемонстрировал логотип для «МХАТ-2», стилизованный под старый логотип реалити-шоу «Дом-2».

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