BadComedian оценил предложение Роскомнадзора запретить фильмы с «сексуальными девиациями»

Кинокритик и блогер BadComedian (Евгений Баженов) назвал возмутительным предложение Роскомнадзора запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями».

«Давайте начнем с запрета показа убийств, полностью уберем все фильмы с убийствами, с воровством, где есть какое-то насилие. Полностью уберем их с онлайн-кинотеатров, потому что взрослые люди после 18 лет, по мнению РКН, не могут решать, что им смотреть и чем интересоваться», — заявил он NEWS.ru.

BadComedian добавил, что если информация о желании ведомства запретить кино с «сексуальными девиациями» достоверна, то «уже не смеяться, а плакать пора».

Ранее «Ведомости» сообщали, что Роскомнадзор обсуждает запрет онлайн-кинотеатрам на показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями. Действующее законодательство допускает показ такого контента (кроме педофилии) под маркировкой 18+.