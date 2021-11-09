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Экс-супруга Шаляпина объяснила, почему сбежала со свадьбы с миллионером

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larakopenkina/Instagram

Бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина Лариса Копенкина в беседе с изданием Teleprogramma.pro объяснила, почему отменила свадьбу с долларовым миллионером Василием Райским.

По словам предпринимательницы, она уехала отдыхать. «О свадьбе говорить не хочу. Ну потому что вот такая у меня жизнь непутевая. У меня все хорошо и отлично. Будет ли свадьба, не будет. Это на мою жизнь никак не влияет, поверьте», — заявила она.

Теперь, говорит Копенкина, она хочет путешествовать. «Живите, путешествуйте, влюбляйтесь, делайте ошибки. Вообще от жизни надо получать удовольствие. А мужики — такая вещь. Пришел и ушел. Получайте удовольствие от жизни, а не от мужиков. Тогда и они где-то рядом будут. Где сочная трава, там они и пытаются пастись», — делится Копенкина.

Отмененное торжество должно было состояться в октябре, однако Копенкина буквально сбежала перед свадьбой, уведомив жениха об этом в текстовом сообщении.

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