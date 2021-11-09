Трэвис Скотт оплатит похороны погибших на его концерте фанатов

Рэпер Трэвис Скотт оплатит похороны своих поклонников, погибших во время фестиваля Astroworld.

Как сообщает Fox News со ссылкой на официальное заявление музыканта, сейчас Трэвис Скотт сотрудничает со следствием и правоохранительными органами с целью наладить контакт с семьями погибших и помочь им.

Кроме того, Трэвис Скотт готов оплатить услуги психотерапевта близким погибших и покрыть им расходы на другие способы поддержки психического здоровья.

Трагедия произошла в субботу, 6 ноября, на фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне. Толпа фанатов устремилась к сцене, несколько человек упали, после чего началась давка, в которой погибли восемь человек. Шоу посетили около 50 тыс. человек, оно продолжалось второй день. За несколько часов до произошедшего на территорию парка, где проходило мероприятие, хлынула толпа зрителей, их пришлось сдерживать сотрудникам безопасности.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Roddy Rich пообещал отдать деньги, заработанные на фестивале Трэвиса Скотта, семьям погибших в давке людей.