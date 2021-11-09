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Стилист Лисовец рассказал о последней встрече с Фриске

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friskefan/Instagram

Стилист и близкий друг Жанны Фриске Влад Лисовец в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света» рассказал, как больная раком певица пришла к нему в салон незадолго до своей смерти.

Согласно Лисовцу, исполнительница повергла в шок всех присутствующих. Телеведущий заранее попросил клиентов и администраторов не смущать Фриске, хотя сама артистка сохраняла позитивный настрой, несмотря на то, что с трудом передвигалась и уже теряла зрение.

Лисовец вспомнил, как спросил у подруги о прическе, которую она хотела бы сделать. Фриске с улыбкой ответила, что для нее нет никакой разницы, так как «она все равно ничего не видит». После этого знаменитости общались только по телефону. Через пару месяцев певица Ольга Орлова сообщила Лисовцу, что Фриске впала в кому.

Стилист отметил, что сцена в салоне произвела на него сильное впечатление. Он добавил, что благодарен Фриске за такую смелость, силу и любовь к жизни.

Ранее отец покойной Жанны Фриске рассказал, что подарил платье дочери незрячей невесте.

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