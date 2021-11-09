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Леонардо Ди Каприо исполнит роль главы американского религиозного культа

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Mario Anzuoni/Reuters

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо исполнит роль американского проповедника, основателя деструктивной секты «Храм народов» Джима Джонса. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

В настоящий момент артист участвует в заключительных переговорах, касающихся будущей работы и съемок. Сценаристом фильма стал Скотт Розенберг, продюсером выступит Дженнифер Дэвиссон.

Джонс, являющийся лидером религиозного культа, был ответственен за одно из крупнейших групповых самоубийств, когда жертвами стали 909 человек. Речь о событиях 18 ноября 1978 года в Джонстауне.

Восхваляемый своими последователями за харизму и предполагаемые способности к исцелению верой, Джонс подвергался насмешкам за то, что был параноиком и якобы злоупотреблял наркотическими веществами, отмечает таблоид. Джонс основал свое религиозное движение в 1955 году и описывал его как «христианский социализм».

В настоящий момент дата премьеры фильма с участием оскароносного актера Ди Каприо неизвестна.

Ранее сообщалось, что Netflix выпустил трейлер нового фильма с Ди Каприо и Лоуренс в главных ролях.

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