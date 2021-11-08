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Киркоров c семьей не смог вылететь из ОАЭ

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российский певец Филипп Киркоров пожаловался на инцидент в Объединенных Арабских Эмиратах, из-за которого он вместе с семьей не смог улететь из страны. Об этом пишет mk.ru.

В Дубае Киркоров выступал на фестивале. В воскресенье 7 ноября певец написал в соцсетях, что он вместе с детьми — сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией — направляется в Москву. Однако, артисту и членам его семьи не разрешили сесть на самолет. Авиакомпания потребовала у пассажиров ПЦР-тесты, которых у Киркорова и его детей не оказалось.

Певец убежден, что в случившемся виноват исключительно туроператор, который якобы ввел всех в заблуждение, не заявив о необходимости ПЦР-тестов.. В качестве извинений российскому певцу и его семье предоставили виллу на сутки.

На следующий день Киркоров рассказал, что теперь он с семьей попробует покинуть Эмираты через Абу-Даби — там якобы другие правила.

Ранее певец Николай Басков на праздновании своего 45-летнего юбилея потребовал от Филиппа Киркорова, чтобы тот включил его в свое завещание.

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