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Садальский объяснил значение раскритикованного памятника Жванецкому

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pavelkassinskiy_reality/Instagram

Артист Станислав Садальский в Instagram объяснил значение памятника писателю-сатирику Михаилу Жванецкому.

Памятник, изображающий спину уходящего со сцены артиста, раскритиковали в сети после неоднозначной оценки, которую монументу дал сын артиста Павел Кассинский. «Почитал неоднозначные оценки – почему такой, почему спиной, какая-то недосказанность…Съездил, посмотрел. Замечательный памятник, стильный, лаконичный. Символичный!» — похвалил памятник Садальский.

По словам Садальского, скульптор Владимир Соскиев отразил характер Жванецкого. «Мгновенно узнаваемый и обожаемый Дежурный по стране. Непобедимой стране, которая смеется всегда! Даже, когда плачет», — написал он.

Как пример неудачного памятника он привел могилу оперных певцов Владислава Пьявко и Ирины Архиповой. «А если хотите «досказанность», идите к могиле Архиповой и Пьявко. Знал и любил их обоих, великую Ирину и прекрасного Влада – тоже мега-талантливого, но, к сожалению, начисто лишенного вкуса. Он сам придумал и спроектировал весь этот сюр, включая скамейку, поющую голосом жены...» — заключил актер.

Памятник сатирику Михаилу Жванецкому, который умер 6 ноября 2020 года, открыли в годовщину смерти писателя на Новодевичьем кладбище.

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