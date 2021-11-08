Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой неделе не ляжет снег 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти по снегу, толкая впереди... 04:10
Тренер ЦСКА Березуцкий недоволен Чаловым и ищет ему замену 04:07
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение антидопинговых правил 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз Восток» Китаем 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США по выдаче виз... 03:45
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске источника вспышки... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31

Айза обматерила поцеловавшуюся на фоне Вечного огня модель

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Рэпер и блогерша Айза Долматова назвала модель Хофманиту «тупорылой малолетней наркотой» после того, как та слила в сеть ее номер телефона. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Я так сейчас зла! Может, вы знаете эту тупорылую наркоту малолетнюю, которая мне, кстати, очень сильно нравилась раньше. Эта гадина слила мой номер телефона!» — возмутилась Долматова.

Айза пообещала отомстить Хофманите за этот поступок, несмотря на то, что страницу последней в Instagram уже заблокировали. Она пожаловалась на тысячи звонков и на то, что ей теперь придется объезжать все банки.

«Мы сегодня заблокировали около тысячи номеров во всем, где можно звонить или писать. Звонки идут без остановки. Я уже купила новую симкарту. Осталось дождаться понедельника, чтобы доехать до всех банков и так далее», — посетовала Айза.

В пятницу, 5 ноября, Следственный комитет объявил о проверке видео поцелуя девушек у Вечного огня в Москве. Одной из них оказалась Хофманита.

Ранее Айза опубликовала фото с бывшим мужем, который вернулся из Индонезии в инвалидном кресле.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть