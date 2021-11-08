Айза обматерила поцеловавшуюся на фоне Вечного огня модель

Рэпер и блогерша Айза Долматова назвала модель Хофманиту «тупорылой малолетней наркотой» после того, как та слила в сеть ее номер телефона. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Я так сейчас зла! Может, вы знаете эту тупорылую наркоту малолетнюю, которая мне, кстати, очень сильно нравилась раньше. Эта гадина слила мой номер телефона!» — возмутилась Долматова.

Айза пообещала отомстить Хофманите за этот поступок, несмотря на то, что страницу последней в Instagram уже заблокировали. Она пожаловалась на тысячи звонков и на то, что ей теперь придется объезжать все банки.

«Мы сегодня заблокировали около тысячи номеров во всем, где можно звонить или писать. Звонки идут без остановки. Я уже купила новую симкарту. Осталось дождаться понедельника, чтобы доехать до всех банков и так далее», — посетовала Айза.

В пятницу, 5 ноября, Следственный комитет объявил о проверке видео поцелуя девушек у Вечного огня в Москве. Одной из них оказалась Хофманита.

Ранее Айза опубликовала фото с бывшим мужем, который вернулся из Индонезии в инвалидном кресле.