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Собянин отметил талант и трудолюбие празднующего день рождения Меньшикова

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Олега Меньшикова.

Телеграмму главы города цитируют на его сайте. «Вы добились больших достижений в театре и кино, сыграв десятки незабываемых ролей и поставив много ярких спектаклей. Ваши талант, трудолюбие, преданность искусству снискали вам высокий авторитет в профессиональной среде, уважение и любовь зрителей», — написал Собянин, пожелав празднующему 61-летие артисту удачи и успеха.

Олег Меньшиков окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Он дебютировал в кино в 1980 году в картине «Жду и надеюсь» Сурена Шахбазяна, после во время учебы снялся в «Покровских воротах». Играл в фильмах «Капитан Фракасс», «По главной улице с оркестром», «Дюба-дюба», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Золотой теленок», «Доктор Живаго» и др.

Ранее художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач выразил солидарность Меньшикову на фоне массовых сокращений в Театре Ермоловой, где артист является худруком.

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