Автор «Царя горы» показал стоящий $20 трлн NFT с персонажами мультсериала

Автор мультсериалов «Бивис и Баттхед» и «Царь горы» Майк Джадж представил невзаимозаменяемый токен (NFT) с персонажами «Царя горы».

В Twitter он рассказал, что желающий купить токены должен будет заплатить за них крупную сумму. «Этот NFT скоро будет доступен по цене шесть триллионов долларов. За каждого. Или можно купить всех сразу за двадцать триллионов. Они стоят каждого цента», — написал Джадж. Он также опубликовал «продаваемое» изображение, выполненное в стилистике пиксель-арт.

В комментариях подписчики Майка Джаджа решили, что он иронизирует над криптокультурой в духе собственного сериала и на самом деле не собирается продавать персонажей за 12-значную сумму. В ответах на твит ему предлагают за NFT «миллион тонн неперерабатываемого пластика» и пачку чипсов.

«Царь горы» — американский комедийный мультсериал о принадлежащей к среднему классу типичной американской семье, созданный Майклом Джаджем и Грегом Дэниелсом. Сериал выходил с 1997 по 2010 год на канале Fox Network.

Ранее сообщалось, что Квентин Тарантино продаст семь вырезанных сцен из «Криминального чтива» в виде токенов.