«Неисправимый Рон» обошел «Кощея» в российском прокате

Мультфильм «Неисправимый Рон» стал лидером российского проката, пишет портал kinobusiness.com со ссылкой на данные о бокс-офисе в период с 4 по 7 ноября.

Вышедшая в прокат 21 октября картина собрала 29,4 млн руб. за минувшие выходные и обогнала лидера прошлой недели — мультфильм «Кощей. Начало». По сюжету, мальчик Барни получил на день рождения робота Рона — однако робот работал не так, как предполагалось.

На втором месте расположился мультфильм «Семейка Аддамс: горящий тур» с 23,7 млн руб. за тот же период. Сюжет мультфильма разворачивается вокруг мрачной семейки Аддамс, которая отправляется в отпуск и сталкивается со смертельно опасными приключениями.

«Кощей. Начало» Андрея Колпина собрал 23,1 млн руб. В этом мультфильме молодой и полный сил Кощей противостоит злому духу и оказывается в центре романтической и трагической истории. Премьера мультфильма была гибридной — он вышел онлайн и в кинотеатрах.