Вин Дизель призвал Дуэйна «Cкалу» Джонсона вернуться в «Форсаж»

Актер Вин Дизель написал пост в Instagram, где попросил актера Дуэйна «Cкалу» Джонсона вернуться во франшизу «Форсаж» для съемок в новых частях.

«Мой младший брат Дуэйн… время пришло. Мир ждет финала «Форсажа 10». Как вы знаете, в моем доме мои дети называют вас дядей Дуэйном. Не бывает праздника, чтобы они и вы не посылали добрых пожеланий… но время пришло. Наследие ждет.» — пишет Дизель.

Он добавил, что много лет назад дал обещание Полу Уокеру, где поклялся отдать все силы для финала «Форсажа». Актер призвал «Скалу» появиться в новой части, так как никто лучше его не сможет исполнить роль Хоббса.

Джонсон не замедлил с ответом Дизелю. «Я смеялся и смеялся сильно. Я думаю, что все посмеялись над этим» — сказал он в интервью Hollywood Reporter. Актер отказался от предложения и пожелал удачи своему бывшему коллеге в съемках новых частей «Форсажа».

Ранее Вин Дизель сообщил, что «Форсаж 10» станет последним фильмом в серии.