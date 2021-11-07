Стали известны подробности гибели поклонников Трэвиса Скотта на его концерте в Техасе

Американский рэпер Трэвис Скотт на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе в тот момент, когда первому из восьми погибших поклонников стало плохо, не стал прекращать концерт, сообщает телеканал ABC13.

В тот момент, когда медики добрались до 10-летнего подростка и попытались его реанимировать, Скотт продолжал выступать. Спасти мальчика не удалось, а концерт был остановлен только после того, как стало известно о десятках пострадавших в давке.

Музыкант отметил, что опустошен трагедией и сотрудничает с полицией, а также намерен поддержать семьи пострадавших.

Ранее сообщалось, что не менее восьми человек скончались, несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Техасе.

Организаторы прекратили мероприятие, когда заметили, что пострадали несколько человек. В результате были госпитализированы 17 человек, в том числе 11 человек с остановкой сердца, некоторым оказали помощь на месте. По официальной информации, о гибели восьми человек узнали не сразу.