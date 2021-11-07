Fox News: на съемочной площадке «Раста» Алека Болдуина не умели обращаться с оружием

Люди, работавшие над вестерном «Раст», на съемках которого режиссер и исполнитель главной роли Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хачкинс, не умели обращаться с оружием. Об этом сообщает телеканал Fox New со ссылкой на источники близкие к съемочной группе.

Собеседники телеканала назвали навыки обращения с оружием съемочной группой «зелеными».

В качестве доказательства Fox News описывает фотографию, сделанную на съемочной площадке. На снимке запечатлены распоряжавшаяся оружием 24-летняя Ханна Гутьеррес и две женщины, которые держат в руках пару винтовок и револьвер. Ствол винтовки Гутьеррес Рид упирается в живот женщины, стоящей напротив.

Оператор вестерна Лейн Лупер, уволившийся после трагедии, в интервью газете Hollywood Reporter раскритиковал работу оружейников.

«Для [малобюджетного производства] нормально иметь неопытных людей, но они не должны быть начальниками отделов или не должны работать с огнестрельным оружием», — сказал он.

Ранее Болдуин заявил, что не будет завершать съемки «Раста».