Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Александр Емельяненко вспомнил размер своего первого гонорара 00:40
Лоза рассказал, к чему приведет выход нового альбома ABBA 00:39
Российские фигуристы вне тройки лидеров после короткой программы на Гран-при Италии 00:29
Пентагон призвал Байдена не отказываться от первого ядерного удара 00:26
Военный оркестр США сыграл хит ABBA, когда Байден пришел на похороны Пауэлла 00:26
Бойца UFC назвали Макгрегором для мусульман 00:05
В посольстве РФ в США рассказали о решении визового вопроса 00:03
Захар Прилепин прокомментировал увольнение Эдуарда Боякова из МХАТ им... 05.11.2021, 23:59
За напавших на мужчину с ребенком братьев вступилась мать 05.11.2021, 23:48
В «Спартаке» отреагировали на новость о том, что клуб... 05.11.2021, 23:46

Андрей Бурковский сообщил о возвращении в МХТ им. Чехова

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер театра и кино Андрей Бурковский объявил на своей странице в Instagram о возвращении в Московский художественный театр имени А. П. Чехова (МХТ).

Артист при этом не стал раскрывать какие-либо подробности обстоятельств своего возвращения. Подписчики Бурковского и его коллеги по шоу-бизнесу с восторгом восприняли эту новость и поздравили его.

О своем уходе из МХТ актер объявил 21 октября.

16 апреля на видеосервисе Start вышел сериал «Медиатор» о талантливом переговорщике-манипуляторе, главную роль в котором сыграл Бурковский.

Сюжет шоу строится вокруг переговорщика Андрея Павлова (Бурковский), обладающего редким даром коммуникации и возможностью управлять людьми любыми способами. Для Павлова не существует запрещенных приемов: он готов соблазнять, обманывать, нарушать правила и переходить все границы ради достижения цели.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть