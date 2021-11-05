Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Александр Емельяненко вспомнил размер своего первого гонорара 00:40
Лоза рассказал, к чему приведет выход нового альбома ABBA 00:39
Российские фигуристы вне тройки лидеров после короткой программы на Гран-при Италии 00:29
Пентагон призвал Байдена не отказываться от первого ядерного удара 00:26
Военный оркестр США сыграл хит ABBA, когда Байден пришел на похороны Пауэлла 00:26
Бойца UFC назвали Макгрегором для мусульман 00:05
В посольстве РФ в США рассказали о решении визового вопроса 00:03
Захар Прилепин прокомментировал увольнение Эдуарда Боякова из МХАТ им... 05.11.2021, 23:59
За напавших на мужчину с ребенком братьев вступилась мать 05.11.2021, 23:48
В «Спартаке» отреагировали на новость о том, что клуб... 05.11.2021, 23:46

Малахов напомнил Собчак об общем ребенке в поздравлении с юбилеем

close
100%
Global Look Press

Телеведущий Андрей Малахов в своем аккаунте в Instagram поздравил Ксению Собчак с ее 40-летним юбилеем и напомнил об общем ребенке из реалити-шоу, где им довелось попробовать себя в качестве родителей.

«Ксюша! С юбилеем!!! За годы дружбы у нас было многое, но мало кто знает про общего ребенка», — написал он в комментарии под своим постом с видеороликом со съемок проекта «Ребенок-робот».

В рамках съемок этой передачи телеведущие воспитывали компьютеризированного сына, которого назвали Макс. По словам Малахова, Собчак при любом удобном случае отдавала ребенка окружающим и жаловалась на тяжкий материнский труд. При этом когда ее «сын» начинал плакать, Собчак закрывала его лицо полотенцем.

5 ноября Ксении Собчак исполнилось 40 лет. По этому случаю журналистка, телеведущая, автор Telegram-канала «Кровавая барыня» и YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» опубликовала в соцсетях фотографию из Италии с мудрым, но нецензурным высказыванием, суть которого сводится к тому, что человеку не стоит обращать внимание на цифры.

Как менялась именинница — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть